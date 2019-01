Salvini acusa França de posar els seus interessos al davant de l'estabilitat a Líbia

El ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, va sortir en defensa del seu soci de coalició, Luigi Di Maio, després de l'encreuament de retrets amb França i va assegurar que no accepta «lliçons» del Govern d'Emmanuel Macron, al qual va acusar d'anteposar els seus interessos petroliers a Líbia per sobre d'una possible estabilització. París va convocar dilluns l'ambaixadora italiana després d'unes declaracions de Di Maio que va considerar «inacceptables». «Si hi ha persones que se'n van de l'Àfrica és perquè alguns països europeus com França mai han deixat de colonitzar», va afirmar Di Maio.