Torra denuncia la Policia Nacional per presumpta detenció il·legal de 16 persones a Girona

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciat aquest dimecres la Policia Nacional per presumptes delictes de detencions il·legals i usurpació d'atribucions per l'arrestament a Girona el dimecres passat de 16 persones --entre elles, dos alcaldes de la CUP-- per suposats desordres en el tall de les vies de l'AVE a la mateixa ciutat en l'aniversari de l'1-O.

La denúncia signada per Torra, recollida per Europa Press, està dirigida al jutjat d'instrucció de Girona en funcions de guàrdia contra el responsable de la Policia Nacional que va ordenar les detencions i els agents "que en l'actuació concreta d'arrestar haguessin pogut incórrer en vulneració de drets dels detinguts".

També indica que, en funció del resultat de la investigació, "no es descarta que els fets poguessin arribar a constituir diversos delictes de tracte degradant".

Torra havia anunciat la presentació de la denúncia aquest mateix dimecres al matí en la sessió de control parlamentari al president.



Sense Ordre Judicial

En l'escrit, al·lega que les detencions "no han estat acordades per decisió del Jutjat d'Instrucció núm.4 de Girona que coneix la denúncia presentada per Adif arran de les protestes dutes a terme el dia 1 d'octubre del 2018", sinó que es van fer per iniciativa i decisió de la Policia Nacional.

I recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va fer públic que es tractava de detencions policials no ordenades pel jutge, tot i que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, "va manifestar que les detencions havien estat autoritzades" judicialment.

Afegeix que no hi ha indicis que cap dels detinguts es trobi en els supòsits dels articles 490 i 492 de la Llei d'Enjudiciament Criminal --que regulen els arrestaments policials--, i que "consta també que les detencions no es van produir en cas de flagrant delicte ni molt menys figura cap dada que avali que algun dels detinguts estigués en situació de no comparèixer a una hipotètica citació" judicial.

En la denúncia també explica que l'advocat de l'alcalde de Verges (Girona), Ignasi Sabater (CUP), va criticar "que se li havia bloquejat durant molta estona l'accés al lloc de la detenció, i per tant l'assistència a la persona detinguda, pel fet d'haver-se dirigit a un policia nacional en llengua catalana".