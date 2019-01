Torra i ERC apel·len a la unitat després de la polèmica de Puigdemont i Torrent

La polèmica entre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el president del Parlament, Roger Torrent, arran del recurs del líder de la Crida portant al TC la decisió de la Mesa de la cambra de retirar-li el vot, havia provocat una imatge de divisió que els independentistes han volgut tancar aquest dimecres al ple del Parlament. Durant la sessió de control, tant el president de la Generalitat, Quim Torra, com la portaveu d'ERC, Anna Caula, han fet apel·lacions a la unitat sobiranista i a fer front comú, sobretot per la proximitat del judici de l'1-O.

Sense esmentar en cap moment l'episodi dels darrers dies, tots dos han aprofitat per donar aquest missatge comú.

El president de la Generalitat ha explicat que "contra tot el que s'ha estat veient darrerament" provinent de l'Estat –la votació a Extremadura demanant un 155 permanent, l'operació policial que va acabar amb dos alcaldes de la CUP detinguts, o les declaracions del ministre Josep Borrell sobre l'1-O- la millor recepta és "bastir una unitat al voltant del 'jo acuso' de la campanya d'Òmnium, amb l'independentisme i el sobiranisme unit". "No ens hem de defensar de res en el judici que ve, votar no és delicte, i davant aquet judici hem d'estar més units que mai", ha dit, tot assegurant que "a resposta al judici la donarà el poble de Catalunya al Parlament".

Les declaracions de Torra han arribat després que la portaveu d'ERC, Anna Caula, s'hagi expressat en termes semblants, destacant "l'onada repressiva que el govern de l'Estat manté i que va engegar l'executiu anterior". "Demanem que el Govern i el Parlament ens conjurem per protegir les institucions i l'autogovern. Lluites compartides, a cada gest. Sabem que no hi ha altre camí per protegir-nos", ha sentenciat.



Presentació de la denúncia sobre Girona



A la mateixa sessió de control, Torra també ha confirmat que la darrera resposta del Govern a la "repressió" de l'Estat és la denúncia, ja anunciada, de la Generalitat contra la Policia Nacional per les detencions de Girona relacionades amb les protestes de l'1 d'octubre que van acabar amb dos alcaldes de la CUP entre els detinguts. El president ha assegurat que s'interposaria aquest mateix dimecres al migdia "en base al dret a la llibertat, per l'actuació policial sense habilitació legal per no haver oberta causa judicial i per incompliment de requisits per a la detenció". "Els fets de Girona no es poden deixar passar impunement", ah dit, tot esperant que la delegada del governe spanyol, Teresa Cunillera, assumieix responsabilitats i "doni totes les explicacions" de l'episodi. "Si coneixia l'operació, hauria d'haver dimitit; i si no ho coneixia, hauria d'haver dimitit també", ha dit.

La CUP, per la seva part, ha demanat al president que la Generalitat "faci un mapa de la repressió a Catalunya, es personi com a acusació particular en totes les causes que vulneren drets civils, i que es retiri de l'acusació en els casos contra grups que protestaven i han estat reprimits". Torra, però, només s'ha volgut comprometre amb les dues primeres peticions, limitant-se a dir sobre el darrer punt que el Govern "estarà sempre al costat de la llibertat i contra la repressió".