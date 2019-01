La UE afirma que May no ha aportat «res de nou»

? La Comissió Europea considera que la primera ministra britànica, Theresa May, no ha presentat «res de nou» per intentar treure del punt mort en què es troba l'acord del Brexit pel rebuig del Parlament britànic, fet pel qual va reiterar la crida de la UE perquè Londres aclareixi les seves intencions amb urgència. «Vam seguir el debat parlamentari amb atenció i instem el Regne Unit a aclarir les seves intencions tan aviat com sigui possible. No tenim res nou a dir des de Brussel·les, perquè no hi ha res de nou des de Londres», va dir el portaveu de l'Executiu comunitari, Margaritis Schinas.