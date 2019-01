Els comuns allunyen el seu suportals pressupostos

La presidenta del CatECP, Jéssica Albiach, va avisar el Govern que el seu grup és a «anys lluny» pel que fa als pressupostos i ha deixat clar que si no es reverteixen les retallades no poden comptar amb el seu grup. En el marc de la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre treballadors i serveis públics, Albiach es va mostrar disposada a negociar els comptes per «salvar els serveis públics i rescatar les persones que estan patint». En aquest context, va retreure a l'executiu de Torra que sigui «incapaç» de presentar una «proposta seriosa». « És la seva última oportunitat: o presenten uns pressupostos socials o ja poden començar a assumir que no tindran el nostre vot», va concloure.

Albiach va denunciar que els treballadors públics a Catalunya són els que estan «en pitjors condicions» de tot l'Estat i va retreure al Govern de Torra que hagi fet de «l'asfíxia i la desídia» una manera de treballar.

Per a la presidenta dels comuns al Parlament, els serveis públics a Catalunya estan en «col·lapse» i la solució del Govern no pot ser «mirar cap un altre costat o posar pedaços de darrera hora».

En aquest context, Albiach va assegurar que l'executiu no reacciona fins que no el posem «contra la paret», i va posar d'exemple les manifestacions i vagues de diversos col·lectius en els darrers mesos. Albiach va admetre que hi ha «moltes limitacions» i que la situació financera és «molt complicada», tot i així va defensar que hi ha «eines, maneres i alternatives» per «anar tirant» i poder resoldre situacions. Segons Albiach, el Govern està paralitzat a causa de les «baralles internes».

En el torn de rèplica, Albiach va posar tres exemples que, segons ella, demostren que els pressupostos que proposa la Generalitat no són socials. No preveuen cap plaça més per a residències públiques, deixen igual el pressupostos per a l'acompanyament dels menors migrants no acompanyats i només destinen 8 milions d'euros per a habitatge sent la comunitat autònoma amb més desnonaments, segons ha detallat. Pel que fa a la reforma fiscal que proposen els comuns, Albiach ha retret al Govern que no vulguin tocar l'IRPF i que només proposin recaptar el 10% del que, segons CatECP, es podria ingressar amb una reforma de l'impost de successions. «No volen aprovar els pressupostos de l'Estat ni fer una reforma fiscal. D'on trauran els diners?», va preguntar Albiach dirigint-se al Govern, i va defensar que els pressupostos de l'Estat són «objectivament bons» per a Catalunya. I va assenyalar que entre Sánchez i el «tripartit reaccionari» que suposa una «amenaça brutal» la comparació és «inexistent».

Per la seva banda, el president català, Quim Torra, va atribuir al «greu» dèficit fiscal de Catalunya el deteriorament de les condicions dels funcionaris catalans, cosa que, segons el seu parer, només se solucionarà amb la independència, si bé s'ha «compromès» a tornar la funció pública a «nivells previs a la crisi».

El portaveu del grup parlamentari republicà, Sergi Sabrià, va convidar els partits a fer una oposició «constructiva» i a «ajudar» en la tramitació i debat dels pressupostos catalans «si volen contribuir en la qualitat dels serveis públics». Sabrià va dir que els números catalans de «progrés» consoliden el camí de «reversió de les retallades».