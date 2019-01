Podem descarta competir amb la llista de Carmena per l'alcaldia de Madrid

Podem ha decidit no presentar candidatura a l'alcaldia de Madrid, segons van confirmar fonts de la direcció de la formació de Pablo Iglesias, ni tampoc integrar-se a la llista de l'alcaldessa Manuela Carmena, que hi concorre amb la plataforma Más Madrid. La formació de Pablo Iglesias esquiva així el xoc frontal amb Carmena després de la crisi provocada per l'anunci d'Íñigo Errejón de con-córrer amb el paraigua de la plataforma de Carmena a la Comunitat. En canvi, Podem sí que té intenció de presentar candidatura a la Comunitat de Madrid i disputarà l'espai a Errejón, que aquesta setmana va dimitir per pressions de la direcció de Podem.