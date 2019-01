El Govern català denuncia la Policia Nacional per detenció il·legal a Girona

El president de la Generalitat, Quim Torra, va interposar ahir una denúncia per detenció il·legal i usurpació de funcions contra la Policia Nacional per la seva «ràtzia» de la setmana passada a Girona, amb l'arrest de 16 persones, entre elles dos alcaldes de la CUP. La denúncia, que firma Torra, un dels nebots del qual figura entre els detinguts, va dirigida contra el responsable de la Policia Nacional que va ordenar els arrestos i contra els agents que haguessin pogut incórrer en vulneració de drets dels detinguts. L'escrit sosté que les detencions no van ser acordades pel jutge i es van produir «únicament i exclusivament» per iniciativa i decisió de la Policia Nacional. Segons la denúncia, les detencions «no eren procedents», i demana al jutge que obri una investigació als responsables de l'operatiu per detenció il·legal i usurpació d'atribucions i, eventualment, a partir dels indicis que es puguin recollir, per tracte degradant als arrestats.