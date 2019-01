Rescat Julen: Els miners entren al pou paral·lel per arribar al nen

Efectius de la Brigada de Salvament Miner desplaçats des d'Astúries han accedit ja al túnel vertical paral·lel per començar l'excavació de la galeria horitzontal que connectarà amb el pou en el qual es busca el Julen, el nen de dos anys que va caure a un forat de 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat a Totalán (Màlaga) fa ja onze dies.

Així, segons han confirmat des de la Subdelegació del Govern central, els 26 efectius d'aquesta operativa, pertanyents a la Brigada, a la Guàrdia Civil i al Consorci Provincial de Bombers, han iniciat ja l'operació de rescat. En concret, es tracta de vuit efectius de la Brigada de Salvament Miner, deu guàrdies civils (vuit especialistes de muntanya i dos d'activitats subaqüàtiques) i vuit bombers del Consorci Provincial de Màlaga.

Aquests treballs comencen una vegada han acabat els d' acondicionament de la plataforma per accedir al pou vertical. Els efectius de la Brigada de Salvament Miner d'Hunosa començaran ara a cavar uns quatre metres en horitzontal però amb una inclinació, a 72 de profunditat, per arribar fins al pou on es troba el nen. Aquesta tasca té un temps estimat d'unes 24 hores, però dependrà de les condicions que trobin.



Els miners, de dos en dos per arribar al Julen



L'equip de vuit miners baixarà de dos en dos en la càpsula dissenyada pel director tècnic del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Julián Moreno; i fabricada per dos ferrers malaguenys.

Serà una tasca complicada, però a la qual hi estan acostumats. Aquests especialistes, considerats un cos d'elit, començaran a cavar l'accés horitzontal des de la finestra oberta en un dels tubs, a la profunditat establerta, amb pales i martells pneumàtics d'aire comprimit. Aniran amb mascaretes, detectors d'oxigen i estaran en contacte amb l'operatiu via telefònica.

Dimarts passat, l'ex-cap de la brigada Santiago Suárez va explicar que l'equip de vuit efectius haurà de treballar, uns 40 minuts, de genolls o tombats. Baixaran en la càpsula fabricada per a aquest rescat i a distància del sòl "amb la finalitat de deixar-ho com a caldera perquè s'emporti l'enderroc que van produint". A mesura que avancin, aniran sostenint el sostre i els laterals mitjançant un sistema de posteig típic de la mineria de carbó.

Aquest és l'últim pas d'uns complicats treballs, propis d'una obra d'enginyeria civil, que s'han anat realitzant a contrarellotge des del passat 13 de gener, quan el petit Julen va caure al pou. Des de llavors l'operatiu ha treballat sense descans, matí, tarda i nit, per rescatar-lo.

Per a això, ha estat necessari moure més de 40.000 tones, pel que en condicions normals s'haurien tardat mesos. Així, s'han hagut de perforar 60 metres en un pou vertical paral·lel al del nen, iniciat ja a una cota de -23 metres, acció que va tardar 55 hores. A més, han estat constants les dificultats tècniques sorgides per l'extrema duresa del terreny i per les irregularitats de les parets perforades que han ralentit les tasques d'un rescat que cada vegada està més a prop.