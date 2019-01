May reitera que ajornar el Brexit «no resoldrà la situació»

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va insistir ahir a la Cambra dels Comuns que retardar la data de sortida de la UE «no resoldrà la situació», després que un grup de diputats proposés una esmena per evitar un trencament sense acord el 29 de març. «La decisió segueix sent la mateixa: l'acord, una sortida sense acord o que no hi hagi Brexit», va remarcar la primera ministra, que va afegir que «sempre hi haurà un moment en què calgui prendre una decisió».