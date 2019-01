El ministre Ábalos s'ofereix per mediar entre autonomies, taxis i empresesde VTC

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, es va oferir ahir per «mediar» en el conflicte obert entre taxistes i els VTC donada l'experiència adquirida l'any passat en un altre «moment crític», encara que ha recordat que ara és una competència de les comunitats autònomes.

En declaracions a periodistes durant una visita a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) de Madrid, Ábalos va afirmar que «el Govern té capacitat, si volen les parts, per a mediar», i donar un cop de mà així a altres administracions, malgrat que aquestes no tinguessin «solidaritat» en ocasions anteriors.

«No ens importa mediar, però, insisteixo, l'ordenament jurídic està per complir-lo i ara per ara és una competència que correspon a la comunitat autònoma, li agradi o no li agradi», va dir Ábalos.

El ministre de Foment va opinar que el conflicte era «previsible» perquè afecta «dos sistemes de mobilitat de transport urbà que realitzen una activitat similar».