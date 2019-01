Munté fa un pas al costat perquè Forn lidera una candidatura «guanyadora»

La candidata del PDeCAT a l'alcaldia de Barcelona, Neus Munté, va expressar la seva satisfacció per haver aconseguit que Joaquim Forn (PDeCAT) lideri una candidatura que considera que «serà guanyadora», així com la seva disponibilitat a formar-ne part i a treballar perquè sigui «molt potent».

L'exconseller d'Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, en presó preventiva i que va ser primer tinent d'alcalde de Xavier Trias i portaveu del grup Demòcrata en aquest mandat, va anunciar ahir amb una carta a les xarxes socials la seva decisió d'encapçalar una candidatura «integradora, solvent i transversal» per a l'alcaldia de Barcelona.

En una roda de premsa al costat de l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i la presidenta del PDeCAT de Barcelona, Mercè Homs, Neus Munté, que des que va ser elegida candidata per aquesta formació ha treballat per aconseguir una candidatura que aglutinés els sobiranistes, va agrair a Forn que hagi fet el pas per liderar una candidatura d'aquestes característiques, com ella i d'altres li havien demanat.