Els pèrits descarten alteració mental de l'acusat del crim d'Aspa

Els pèrits que van declarar ahir dimecres en el judici del caçador que va matar dos agents rurals disparant quatre trets el 21 de gener del 2017 a Aspa (Lleida) van descartar que l'acusat tingui alterades les capacitats mentals.

El psiquiatre Ángel Pedra, que va declarar com a pèrit citat per l'acusació, va assegurar que, en la reconstrucció del doble crim, l'acusat I.R. va mostrar «falta de remordiment» i no es va mostrar abatut en cap moment.

Pedra va declarar ahir en la tercera jornada del judici a l'Audiència de Lleida i va afirmar que l'acusat té un trastorn antisocial de la personalitat i «que, per beneficiar-se, recorre a l'engany i la manipulació». «Es deixa portar per la promptitud, aquí t'enxampo, aquí et mato», va afirmar el psiquiatre en declarar davant del tribunal del jurat.

El neuròleg designat pel jutjat va explicar en el judici que l'encefalograma de l'acusat és compatible amb l'epilèpsia, encara que la falta de simptomatologia clínica no permet assegurar que tingui la malaltia, tal com afirma la seva defensa.

Una altra neuròloga interrogada en la vista també ho va descartar i va assegurar que els episodis d'absències que, segons la defensa, podria tenir l'acusat, en tot cas durarien no més de vint segons i impedirien moviments.

Un psicòleg que va declarar com a pèrit a petició de la defensa va considerar que el caçador té un trastorn explosiu intermitent, que no influeix en la capacitat cognitiva «però pot ser compatible amb amnèsia associativa» pel que podria no recordar algun fet.

Un altre psiquiatre va considerar que el caçador té un trastorn orgànic de la personalitat, que al seu parer «és una seqüela per no haver estat tractada una possible epilèpsia de tipus absència».

En la sessió que es va celebrar ahir es van presentar també els informes de balística, que asseguren que a un dels dos agents l'acusat li va disparar dos trets, un a entre tres i quatre metres de distància i un altre a 1,2 metres, i pel que fa a l'altre agent rural li va disparar dos trets, entre tres i sis metres.