Pineda de Mar i la Generalitat seran acusació en el cas del nadó mort

El Jutjat d'Instrucció 3 d'Arenys de Mar va acceptar la personació de la Generalitat de Catalunya com a acusació particular i la de l'Ajuntament de Pineda de Mar com a acusació popular en la causa per la mort del nadó de dos mesos que va morir presumptament per maltractaments del seu pare.

Segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la jutgessa instructora del cas va rebre pràcticament tota la informació que havia sol·licitat la setmana passada i que va requerir un altre cop dimarts passat en relació amb aquesta causa, després de la defunció del menor a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona dilluns passat, on romania ingressat des del principi d'aquest mes de gener.