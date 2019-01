Els presos del procés estaran a Soto del Real i les preses, a Alcalá Meco

Els set presos i les dues preses preventives per la causa del procés que seran jutjats pel Tribunal Suprem seran traslladats en pròximes dates a les presons madrilenyes de Soto del Real, en el cas d'ells, i d'Alcalá Meco, en el d'elles, segons van informar ahir fonts d'Interior. D'altra banda, el Tribunal Suprem va confirmar ahir que el judici contra els líders indepdentistes s'iniciarà en dates properes al 5 de febrer, però sense concretar el dia exacte.

Segons les fonts d'Interior, el trasllat dels presos independentistes ha d'atendre condicions de «seguretat, dignitat» i absència de «dilacions indegudes» establertes pel Tribunal Suprem.

El president del tribunal que els jutjarà, Manuel Marchena, va comunicar ahir al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el TS preveu començar el judici contra els 12 líders independentistes processats en la causa «en dates pròximes» al 5 de febrer de cara a activar el trasllat dels nou acusats que es troben a les presons.

L'Àrea Penitenciària dels Mossos coordinarà el trasllat fins a Brians 2 dels presos que es troben a Puig de les Basses (Dolors Bassa), Mas d'Enric (Carmen Forcadell) i Lledoners (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart). Brians 2 és el centre d'enllaç entre els Serveis Penitenciaris del departament de Justícia de la Generalitat i Institucions Penitenciàries del ministeri de l'Interior. La Guàrdia Civil es farà càrrec del trasllat directe des de Catalunya a Madrid. La data encara no ha estat fixada, encara que la Generalitat i Interior asseguren que treballen perquè el trasllat atengui condicions de «seguretat i dignitat» i absència de «dilacions indegudes», segons ha establert el Tribunal Suprem.

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries va autoritzar el 2 de juliol passat, en una de les primeres mesures del Govern de Pedro Sánchez, que l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i la resta d'exdirigents en situació de presó provisional esperessin a presons catalanes l'assenyalament del judici.

En el trasllat a Catalunya, Interior va optar per una conducció ordinària en entendre que no hi havia urgència per la inexistència d'una citació o reclamació judicial. La legislació estipula que sigui la Guàrdia Civil qui s'encarregui d'aquest tipus de trasllats, per la qual cosa es va decidir agrupar els presos a la presó de Valdemoro (Madrid III), el centre de trànsit i conduccions en l'àmbit estatal, i també es va programar una parada a la presó de Zuera (Saragossa). Els homes presos van ser abans de ser traslladats a Catalunya a les presons de Soto del Real i Estremera, mentre que les dones van ingressar a la presó de dones d'Alcalá-Meco. L'elecció del centre penitenciari té en compte que la Guàrdia Civil haurà de procedir al trasllat des de la presó al Tribunal Suprem, ja que al principi s'han programat sessions diàries de matí i tarda, de dimarts a dijous.

En aquest tipus de trasllats la norma dicta que homes i dones viatgin en furgons per separat. La comunicació d'ahir és la primera en què el president del tribunal avança una data en la qual es pot produir l'arrencada del judici.

Marchena adverteix al departament de Gran-Marlaska que qualsevol retard que pogués venir imposat per la pràctica de diligències indispensables per al desenvolupament del judici li serà comunicat «oportunament i amb antelació precisa» perquè pugui adoptar les decisions que consideri oportunes «per garantir la presència dels processats que hagin de ser desplaçats».