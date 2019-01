Pujol Ferrusola demana 2,5 anys de presó per al policia del 'pendrive'

Jordi Pujol Ferrusola demana dos anys i mig de presó i una multa de 12.000 euros per a Eugenio Pino, número dos de la Policia Nacional en l'etapa del ministre Jorge Fernández Díaz, i per a l'inspector Bonifacio Díez pel pendrive que contenia informació d'origen il·lícit sobre la seva família.

En el seu escrit presentat davant el jutjat d'instrucció 11 de Madrid, el primogènit de la família Pujol, que exerceix l'acusació particular en el cas, acusa els dos comandaments de la Policia Nacional d'un delicte de descobriment i revelació de secrets comès per càrrec públic i demana que l'indemnitzin solidàriament amb 12.000 euros pels perjudicis causats. A més, Pujol Ferrusola demana que es condemni els dos comandaments a inhabilitació absoluta per un període de nou anys i proposa que, entre altres testimonis, en el judici del cas declari l'excomissari José Villarejo.

El jutge ha processat Pino, que va ser director adjunt operatiu (DAO) de la Policia, i Díez per haver fet arribar al jutge de l'Audiència Nacional que investiga la fortuna dels Pujol, José de la Mata, un llapis de memòria que contenia correus electrònics i dades personals de la família de l'expresident de la Generalitat, «ocultant-li la seva procedència il·lícita».