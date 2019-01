Quim Torra no es presentarà a les pròximes eleccions al Parlament

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat taxativament que no es presentarà a les pròximes eleccions al Parlament. "He vingut a fer efectiva la república, si no ho aconsegueixo hauré acabat una missió", ha afegit en una entrevista a Rac 1. Torra ha admès que "l'aterra" molt sovint la "incapacitat" de l'independentisme per posar-se d'acord i diu que intenta ser el 'super glue' per unir el sobiranisme. "Hem de ser capaços de trobar entre tots aquesta unitat mínima imprescindible. Aquests lideratges que ens calen. Ho podem fer i ho hem de fer", ha defensat. D'altra banda, ha avançat que serà present dins la sala del Tribunal Suprem (TC) en alguna de les jornades del judici de l'1-O.