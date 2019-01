El TS diu, en la sentència del 9-N, que no hi ha dret a vot en una consulta il·legal

A les portes del judici del procés, el Suprem adverteix a la sentència contra l'expresident català Artur Mas per la consulta del 9 de novembre del 2014, declarada inconstitucional igual que l'1-O, que «no existeix dret a votar en una consulta convocada al marge de la legalitat».

El Tribunal Suprem va fer públic ahir el contingut de la sentència, el text de la qual va ser avançat el 17 de desembre passat, que rebaixa de dos anys a un any i un mes la condemna d'inhabilitació de Mas per un delicte de desobediència. La Sala II del Suprem també rebaixa la condemna a l'exvicepresidenta Joana Ortega a nou mesos i a l'exconsellera Irene Rigau a sis mesos, sentenciades per l'alt tribunal català a un any i nou mesos, i un any i sis mesos respectivament. Malgrat que la resolució únicament es pronuncia sobre la consulta del 9-N, els seus arguments s'estenen al referèndum de l'1-O, un dels assumptes clau en el judici del procés que començarà al Suprem de manera imminent, del qual formen part dos magistrats –Luciano Varela i Antonio del Moral– que signen la sentència de Mas.

La sala assenyala que «no existeix dret a votar en una consulta convocada al marge de la legalitat», i recorda que, «si l'autoritat corresponent suspèn una votació d'aquest tipus, com ha de fer, l'incompliment de tal ordre pels seus destinataris serà desobediència, encara que suposi l'anul·lació d'una possibilitat que s'obria als ciutadans d'intervenir en assumptes d'interès públic».