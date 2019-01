Vergés admet «pics de saturació» a les urgències hospitalàries per la grip però nega col·lapse

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès "pics de saturació" a les urgències hospitalàries per l'epidèmia de grip, però ha negat col·lapse. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha argumentat que aquesta situació més tensionada es produeix quan es canvia de fase zero a fase 1, però ha defensat la planificació prevista pel departament a través del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya, amb dos milions d'euros per a la grip i recursos específics per a l'atenció primària, de forma que hi hagi més visites a domicili i més atencions sense cita prèvia. Sobre el traspàs de la unitat d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí a l'Hospital Vall d'Hebron, la consellera ha apuntat que es fa per criteris tècnics, però ha indicat que es mantindrà el seguiment i "tot el que es pugui" a Sabadell.

En aquest cas, ha remarcat que els estàndards europeus recomanen un nombre concret de casos per tenir una unitat, i en aquest cas hi ha uns 200 diagnòstics de càncer pediàtric, de molts tipus diferents, per la qual cosa sovint es consideren malalties minoritàries. Els tractaments són cada cop més individualitzat i cal una alta especialització. Vergés ha remarcat que Catalunya té dos hospitals punters en aquesta matèria, Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu. "Ens estem jugant poder curar aquests nens", ha advertit.

Ara bé, com que el sistema català de salut "valora molt la proximitat", ha continuat, s'està treballant per mantenir al Taulí tot el seguiment i tot el que es pugui en aquesta matèria.



Revisar circuits en el maltractament infantil



Després de la mort del nadó de Pineda, Vergés ha insistit que "no hi va haver cap problema" en l'atenció clínica, tot i que ha reiterat que això no treu que es puguin revisar circuits en coordinació amb la DGAIA i amb el Síndic de Greuges. A més, ha recordat que Salut està treballant en un protocol que incorpora una part de maltractament prenatal i un annex específic per a nadons. La intenció és que es pugui aplicar en el primer trimestre del 2019.

Pel que fa a la vaga de la sanitat concertada entre el 18 i el 22 de febrer, la consellera ha remarcat que el departament no pot ser part negociadora en aquest cas, perquè "cal respectar l'autonomia de les parts, de les patronals i dels sindicats". "No ens pertoca a nosaltres", ha dit.

Després de la resolució de la vaga d'atenció primària de l'ICS, ha explicat que ja s'han incorporat més de 30 metges nous per rebaixar càrrega del total de 250 compromesos.



Borrell és un "mentider"



Vergés ha reaccionat amb indignació a les últimes declaracions del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que va assegurar que les imatges de la violència policial en el referèndum de l'1 d'octubre van ser falses. "És un mentider, no hi ha cap altra paraula", s'ha queixat la consellera, que ha apuntat que el ministre no ataca el Govern, sinó els professionals que van atendre els 1.000 ferits per les càrregues de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil.