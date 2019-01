Anna Gabriel aposta per un «gran acord estratègic» i deixar de banda les «acusacions creuades»

L'exportaveu de la CUP Anna Gabriel ha apostat per un "gran acord estratègic" de l'espai que defensa el dret a l'autodeterminació i creu que les "acusacions creuades i les ocurrències" s'han de deixar per un altre moment que no hi hagi "tant dolor". Així ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio des de Suïssa. Una estratègia amb "mirada llarga" que també ha d'incloure encarar el judici de l'1-O de forma col·lectiva perquè esdevingui un "boomerang" contra l'estat espanyol. Preguntada per si té previst tornar a Catalunya tenint en compte que està acusada de desobediència, Gabriel ha explicat que serà a Suïssa "el temps que faci falta" per denunciar la "repressió" mentre hi hagi companys acusats amb penes "altíssimes".