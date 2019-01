Cunillera proposa impartir classes de català al agents de la Guàrdia Civil

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha proposat a la consellera de Cultura, Laura Borràs, impulsar un conveni amb la Generalitat perquè el Consorci per la Normalització Lingüística imparteixi cursos de català a agents de la Guàrdia Civil destinats o nouvinguts a Catalunya.

Segons han avançat a Efe fonts coneixedores de la iniciativa, la delegada ha enviat avui mateix una carta a la consellera en què li explica que s'ha posat en marxa un nou servei per a agents de la Guàrdia Civil a Catalunya amb l'objectiu de millorar el coneixement de la llengua i la cultura catalanes.

Uns cursos sorgits a demanda del propi cos policial i que estan dirigits a agents destinats actualment a aquesta comunitat, com també els nouvinguts en nou destí o agents de reforç per a períodes estacionals.

Cunillera relata en la missiva a Borràs que aquesta formació té, entre d'altres aspectes, l'objectiu de millorar les relacions amb la ciutadania i oferir un millor servei, així com evitar situacions que s'hagin pogut produir amb relació a l'ús del català per part d'agents d'aquest cos, segons aquestes mateixes fonts.

És per això pel que la delegada del Govern proposa a Borràs establir un conveni de col·laboració amb el Consorci per la Normalització Lingüística (CNL) perquè siguin membres d'aquesta entitat de la Generalitat qui imparteixin les classes de català als agents inscrits en aquest programa.

Les esmentades fonts consultades han remarcat en tot cas que la demanda es produeix a iniciativa pròpia de la Guàrdia Civil i que la Delegació del Govern s'ha limitat a canalitzar-la fins a la Conselleria de Cultura de la Generalitat.

Polèmica per l'ús del català durant les detencions de Girona



La proposta de la Delegació del Govern arriba dies després d'una polèmica sobre l'ús del català per part de la Policia Nacional, en el marc de les detencions, el passat dia 16, de quinze persones a Girona, entre elles dos alcaldes, per la seva presumpta participació en la protesta que va mantenir tallades les vies de l'AVE durant el primer aniversari de l'1-O.

L'advocat d'alguns detinguts, Benet Salellas, va denunciar aquell dia que un agent no li va permetre inicialment accedir a la comissaria de Girona mentre li parlés en català.

Aquesta mateixa setmana, en una entrevista televisiva, Cunillera va matisar que la situació no va ocórrer "exactament així" i va argumentar que es tractava d'un "policia de reforç", que "no viu a Catalunya ni coneix el català i no l'entenia", cosa que ha atribuït a les "retallades brutals en la funció pública i el problema de plantilla".

I va assegurar que Salellas no havia entrat inicialment "no perquè (l'agent) no parlés català, sinó perquè ell no representava cap detingut. Després sí i per això va entrar després".