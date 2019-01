Guaidó, un polític jove i desconegut que va fer un màster als Estats Units

? Juan Guaidó es va autoproclamar «president encarregat» de Veneçuela amb la intenció de fer fora Nicolás Maduro del Palau de Miraflores, un objectiu que s'han fixat molts altres abans, inclosos destacats opositors, i que ara sembla a l'abast d'aquest perfecte desconegut.

Guaidó es va donar a conèixer al món el 5 de gener passat quan l'Assemblea Nacional, controlada per la Mesa d'Unitat Democràtica (MUD) –coalició opositora–, el va designar com el seu nou president.

Aquest polític de 35 anys, casat i amb una filla d'un any i mig, és el gran de sis germans. Es va llicenciar com a enginyer industrial a la Universitat Catòlica Andrés Bello de Caracas, però va viatjar als Estats Units per estudiar un màster a la Universitat George Washington. Va ser membre actiu del moviment estudiantil al costat de Yon Goicoechea, Juan Requesens i Freddy Guevara. El 2009 va crear Voluntad Popular (VP) al costat de Leopoldo López, a qui considera el seu mentor. El 13 de gener va ser detingut durant mitja hora.