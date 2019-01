Les inundacions provoquenquatre víctimes mortals aAstúries

Les intenses pluges que des de dimarts afecten Astúries s'havien cobrat fins ahir la vida de quatre persones, un home de 62 anys a Laviana, un altre de 41 a Tineo, un de 42 anys a Sales i un altre de 70 anys a Mieres. A més dues persones van resultar ferides i hi ha hagut nombroses incidències a tota la regió. Van ser els efectius de la Guàrdia Civil qui van localitzar ahir al migdia el cos sense vida de l'home de 41 anys desaparegut dimecres a la localitat de Pena, quan intentava creuar el riu.

La segona víctima, un home de 42 anys, va morir a la matinada de dijous en sortir de la via el vehicle que conduïa i caure per un desnivell d'uns 500 metres a Sales. Segons ha informat el Servei d'Emergències del Principat d'Astúries (SEPA), a la zona hi havia boira. El tercer mort és un home de 62 anys el vehicle del qual es va veure sorprès ahir al matí per un despreniment quan estava parat a la carretera. Finalment, el SEPA va informar de la mort d'un altre home, de 70 anys, després de caure per un desnivell de 50 metres amb el vehicle que conduïa en una carretera local el ferm de la qual es va enfonsar.