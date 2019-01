L'Oficina de Drets Civils alerta de 328 agressions de la ultradreta a Catalunya els dos últims anys

L'Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCP) ha confirmat que a Catalunya hi ha una vintena de grups organitzats d'ultradreta que haurien comès 328 agressions els dos últims anys a Catalunya. Així ho recull el primer balanç que ha elaborar l'Oficina des que es va posar en marxa a l'octubre i que s'ha presentat aquest divendres. Segons l'ODCP, aquests grups busquen doncs "atemptar contra la llibertat ideològica i d'expressió dels ciutadans" i actuen de forma coordinada, "paramilitar" i en municipis de majoria social independentista, "amb la voluntat d'intimidar la població i realitzar ocasionalment robatoris de material reivindicatiu a la via pública o atacs a monuments o plaques commemoratives o de suport a la independència, i a seus d'entitats i cases particulars", explica l'Oficina en un comunicat.

D'acord amb les dades recollides per l'Oficina de diversos observatoris abans que es posés en marxa, i durant el gener del 2017 i avui, els incidents s'eleven a 328. I la gran majoria s'haurien produït a la demarcació de Barcelona, amb 267 casos; seguit de Girona, amb 40 reclamacions, i Tarragona,15. Lleida tanca la llista amb 6 casos.

Per altra banda, des que va començar a treballar a l'octubre de l'any passat, l'ODCP ha tramitat 30 queixes, reclamacions i peticions de ciutadans que es reparteixen en quatre tipologies principals: incidents comesos per grups d'ultradreta (36,7% dels casos); reclamacions sobre drets de participació política (30,1%); vulneracions contra el dret a l'honor (6,6%); i protestes per les actuacions dels cossos i forces de seguretat (6,6%).

Així doncs, segons l'oficina que dirigeix Adam Majó, les "principals vulneracions" de drets civils i polítics passarien per fets com que un de cada vuit ciutadans no pot exercir el dret a la participació política a causa del seu passat migratori, per exemple, així com que s'ha produït un retrocés en l'exercici de la llibertat d'expressió a causa d'una lectura "excessivament restrictiva" d'aquest dret per part de la judicatura. Alhora també posa de manifest que la llei Mordassa és "una amenaça i una limitació injustificada del dret de protesta"; i denuncia que s'impedeix de "forma reiterada" l'exercici del dret a l'Autodeterminació. I en base a les dades recollides, l'Oficina també conclou que han "augmentat exponencialment les actuacions violentes" de la ultradreta i així com que a partir de l'octubre del 2017 "s'ha incrementat la persecució judicial contra la dissidència política", recull en un comunicat el departament de Vicepresidència.

Per tot plegat, l'Oficina anima les víctimes "a fer un pas endavant" i denunciar-les als jutjats i posar-les en coneixement de l'ODCP; i reclama també a la judicatura que dediqui "l'atenció necessària a la vulneració dels drets civils i polítics".