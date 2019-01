Els miners entren al túnel per excavar la galeria per arribar fins al Julen

Efectius de la Brigada de Salvament Miner desplaçats des d'Astúries van accedir ahir al túnel vertical paral·lel per començar l'excavació de la galeria horitzontal que connectarà amb el pou en el qual es busca el Julen, el nen de dos anys que va caure a un forat de 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat a Totalán (Màlaga) ja fa onze dies. Així, segons van confirmar des de la subdelegació del Govern central, els 26 efectius d'aquesta operativa, pertanyents a la Brigada, a la Guàrdia Civil i al Consorci Provincial de Bombers, ja han iniciat l'operació de rescat.

En concret, es tracta de vuit efectius de la Brigada de Salvament Miner, deu guàrdies civils –vuit especialistes de muntanya i dos d'activitats subaquàtiques– i vuit bombers del Consorci Provincial de Màlaga.

Aquests treballs es van iniciar un cop es van acabar els de condicionament de la plataforma per accedir al pou vertical. Els efectius de la Brigada de Salvament Miner d'Hunosa ara han de cavar uns quatre metres en horitzontal però amb una inclinació, a 72 de profunditat, per arribar fins al pou on es troba el nen. Aquesta tasca té un temps estimat d'unes 24 hores, però dependrà de les condicions que es trobin.

L'equip de vuit miners baixa de dos en dos en la càpsula disse-nyada pel director tècnic del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Julián Moreno; i fabricada per dos ferrers malaguenys. Serà una tasca complicada, però a la qual estan acostumats.