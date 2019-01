Les notícies més llegides de la setmana

La neu va arribar aquest dimecres a la Catalunya Central i també per sorpresa a Manresa i molts municipis de la comarca del Bages on no hi havia previsió de nevada. A quarts de nou del matí les volves van començar a caure en punts del Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya, el Moianès o l'Alt Urgell. En aquesta comarca, els gruixos acumulats van ser de 19 cm (la Seu d'Urgell), mentre que al Solsonès se'n van registrar entre 5 i 10 cm; 14 cm a Puigcerdà i 2 cm a Berga.



Un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei va salvar la vida a una nena de 2 anys de Vilanova i la Geltrú que s'estava ofegant. Segons va informar la Policia Local de la ciutat, els fets van passar dilluns prop de les 18h a l'avinguda de Cubelles.



Una dona de 85 anys, Maria Àngels T. P., va perdre la vida aquest dimarts a la matinada en un incendi d'un habitatge al cinquè pis del número 28 del carrer Àngel Guimerà de Manresa, segons van informar els Bombers de la Generalitat.



Ramon Santiveri, el veí de Manresa de 76 anys que es trobava desaparegut des de les 4 de la tarda d'aquest dimarts a Sant Fruitós, va ser localitzat sa i estalvi a l'entorn del camp de beisbol del Congost de Manresa cap a 2/4 de 9 de la nit. Segons fonts policials l'ha trobat un veïna que estava al cas de la desaparició per les xarxes socials.



Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns a la matinada set persones a Manresa i en altres municipis del Bages, com ara Santpedor, en una operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana. El cas es trobava aquest dilluns sota secret de sumari.



La família de Castellnou de Bages Asens Ibáñez, que el divendres 18 va perdre la casa per un incendi, va emetre un comunicat aquest dimarts per agrair el suport per part dels veïns i per demanar tot allò que els pugui ajudar a refer la seva vida. "No volem ni diners, ni coses noves", puntualitza el text, que afegeix que "ens agradaria que fossin aportacions pròpies i personals de cadascú que tingueu en desús; [...] No hi pot haver millor manera de construir una llar al poble, que amb les coses de tots vosaltres".



Un transportista de 39 anys, veí de les Franqueses del Vallès, va resultar ferit lleu aquest dilluns al matí a Manresa quan el seu camió es va desfrenar i va xocar contra una façana. L'home es va contusionar el genoll quan va intentar entrar al vehicle per aturar-lo.