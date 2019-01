El Suprem citarà Rajoy pel judici de l'1-O però no el rei ni Puigdemont

El tribunal del judici de l'1-O preveu citar com a testimoni l'expresident Mariano Rajoy, segons avançava ahir el digital El Español i va confirmar l'ACN. En canvi, no accepta els testimonis de Carles Puigdemont i Marta Rovira, proposats per diferents defenses. Fonts del tribunal ja van avançar que tampoc citaran a declarar el rei Felip VI pel discurs del 3 d'octubre, ja que l'article 411 de la Lecrim l'eximeix de comparèixer. El tribunal també s'inclina per no citar el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, per considerar que la polèmica del whatsapp no té relació amb la causa. Els set magistrats estan acabant les deliberacions i preveuen fer pública la interlocutòria d'admissió de proves dilluns o dimarts que ve. Llavors, també es confirmarà si el judici arrenca fel 5 de febrer.

L'expresident espanyol podria ser un dels testimonis mediàtics del judici de l'1-O. Algunes defenses van sol·licitar el seu testimoni –i també l'acusació popular de Vox– perquè l'expresident apareix en el relat dels fets de l'escrit de la Fiscalia, ja que va fer diversos requeriments a la Generalitat abans de l'aplicació del 155. Si es confirma, serà la segona vegada que Rajoy comparegui com a testimoni en un judici, després de fer-ho el 26 de juliol del 2017 proposat dins el judici de la causa de la trama corrupta Gürtel. En canvi, el tribunal aposta per descartar el testimoni de l'expresident Carles Puigdemont (ara a Bèlgica) i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira (ara a Suïssa). L'argument és que estan processats dins la mateixa causa i, per tant, consideren que no és compatible amb comparèixer com a testimoni.