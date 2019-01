El trasllat dels presos independentistes cap a Madrid es farà dimarts que ve

La Generalitat de Catalunya ha comunicat al Tribunal Suprem (TS) que els nou encausats en el judici pel procés sobiranista en presó preventiva en presons catalanes seran traslladats a Madrid dimarts que ve, dia 29 de gener.

L'alt tribunal s'ha donat per assabentat d'aquesta decisió, si bé precisa que no és competent per fixar la data del trasllat ja que aquesta depèn directament del ministeri de l'Interior, últim responsable del dispositiu de Guàrdia Civil per escortar als presos fins a Madrid, segons han precisat fonts jurídiques a Europa Press.

En una providència de la Sala Segona del TS, la Direcció General de Serveis Penitenciaris del departament de Justícia de la Generalitat comunica el trasllat dels nou encausats a presons madrilenyes.

En concret, els set homes presos a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, aniran al Centre Penitenciari de Madrid V a Soto del Real. Es tracta de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Joaquim Forn; l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Quant a les dues dones, l'exconsellera Dolors Bassa -ingressada a Puig dels Basses (Girona)- i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell -que compleix preventiva a Mas d'Enric (Tarragona)- seran traslladades al Centre Penitenciari Madrid I a Alcalá Meco. L'Àrea Penitenciària dels Mossos coordinarà el trasllat dels presos fins a Brians 2, el centre d'enllaç entre els Serveis Penitenciaris del departament de Justícia de la Generalitat i Institucions Penitenciàries del ministeri de l'Interior.

La Guàrdia Civil es farà càrrec del trasllat directe des de Catalu-nya fins a Madrid. L'elecció del centre penitenciari té en compte que l'Institut Armat haurà de procedir al trasllat des de la presó al Tribunal Suprem, ja que en principi s'han programat sessions diàries de matí i tarda, de dimarts a dijous. La data encara no ha estat fixada i haurà de ser Interior, com a últim responsable del trasllat, el que l'assenyali, segons han indicat fonts del departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska. El president del tribunal que enjudiciarà el procés independentista a Catalunya, Manuel Marchena, va comunicar aquest dimecres al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el judici començarà en dates properes al 5 de febrer, la qual cosa haurà de tenir en compte per organitzar el trasllat.



Torra no descarta una DUI

El president català, Quim Torra, va afirmar ahir que preveu ser present a la sala del judici del procés i va garantir que, si hi ha condemnes, plantejarà davant el Parlament una resposta, sense concretar-la encara per «prudència» però sense descartar una declaració unilateral d'independència (DUI).

En una entrevista en Rac1, Torra va carregar durament contra el judici del procés, que arrencarà al febrer i sobre el qual ha assegurat que té previst seguir-lo personalment des de la sala on se celebrarà, a més que viatjarà a Brussel·les per impartir una conferència al respecte. Torra no serà l'única autoritat a la sala, ja que també pretén ser-hi l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui ha anunciat que el ple municipal aprovarà avui una declaració institucional per reclamar la posada en llibertat dels polítics presos

Davant la possibilitat d'una sentència condemnatòria, Torra va advertir que en cas que es produeix ell «no l'acceptarà», contactarà amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per transmetre-li el desacord i anirà al Parlament per plantejar «una proposta per veure si rep el suport majoritari de la cambra» i donar-hi «una resposta».

Preguntat en diverses ocasions sobre si aquesta proposta podria ser una declaració unilateral d'independència, va evitar donar detalls al respecte, al·legant que és el moment de ser «prudents», però tampoc ho va voler descartar.