El tribunal d'Estrasburg va condemnar Espanya en 9 sentències de 10 l'any passat

El Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar Espanya en 9 de les 10 sentències dictades el 2018. Entre les condemnes de l'alt tribunal amb seu a Estrasburg a l'Estat espanyol hi ha violacions del dret al respecte per la vida privada i la família (4), a la llibertat d'expressió (2), a un judici just (2), a una investigació efectiva (1) i a un tracte humà i no degradant, segons consta al seu últim informe publicat ahir.

Rússia, Turquia i Ucraïna són els estats on hi ha hagut més condemnes per violacions de drets humans el 2018, mentre que a la Unió Europea encapçalen aquest rànquing Romania, Hongria i Grècia.

D'altra banda, el TEDH té pendents vint-i-dues demandes relatives al procés sobiranista català, presentades, entre d'altres, per parlamentaris, membres dels col·legis electorals del referèndum il·legal de l'1-O i jutges, han informat aquest dijous a Efe fonts de la Cort europea.

L'última d'elles la va presentar divendres passat ,18 de gener, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que invoca que la seva «privació de llibertat no està justificada».