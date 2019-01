CUP, ANC i Òmnium donen suport a la vaga general per l'inici del judici

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium i la CUP donen suport a la vaga general que la Intersindical-CSC ha convocat per als dies que hi ha previst l'inici del judici contra l'1-O, segons van confirmar ahir fonts de les entitats i el partit a l'ACN.

La Intersindical-CSC va registrar ahir un preavís a la conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per tal de convocar una vaga general els dies 5, 6 i 7 de febrer a Catalunya, la setmana en què és previst que comenci el judici pel procés sobiranista al Tribunal Suprem a Madrid. En aquest moment, l'alt tribunal espanyol ha anunciat que el judici arrencarà al voltant del 5 de febrer, però sense concretar-ne la data. D'altra banda, la Generalitat preveu iniciar els trasllat dels polítics independentistes empresonats cap a Madrid aquest proper dimarts.

Els objectius són reclamar la derogació completa de la reforma laboral del 2012, un salari mínim català de 1.200 euros mensuals i la recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament de Catalunya i parades pel Tribunal Constitucional, segons va informar el sindicat en un comunicat.

També emmarca dins de la reclamació la plena igualtat de gènere als centres de treball i l'avanç cap a un model de funció pública de qualitat i amb condicions laborals dignes, entre altres qüestions.

Per la seva banda, la CUP va aplaudir ahir aquesta convocatòria de vaga general. Així ho va dir el partit en un comunicat en el qual assegura que «la CUP vol aplaudir públicament aquesta convocatòria, a la que dona el seu suport ple i es compromet a treballar perquè tingui el màxim seguiment tant en els llocs de treball com en els barris i els pobles». El portaveu de la CUP, Carles Riera, va afirmar ahir en aquest escrit que «sobren motius» per a aquesta convocatòria d'aturada general.

«Cal defensar els drets socials i laborals, que estan amenaçats des de fa temps; però també estan en perill els drets civils i polítics, com s'ha pogut observar amb les últimes detencions a Girona d'activistes polítics i sindicals», va assegurar Riera, ahir.

La CUP va voler també fer una crida a unir-se a aquesta jornada de vaga «a la resta d'actors sindicals, polítics i socials, i al teixit econòmic i veïnal» perquè aquesta sigui «una autèntica jornada de lluita que pari tot el país, i que pugui donar resposta a l'actual situació per tornar la paraula al poble, per recuperar drets i perquè acabin les respostes repressives».