La dona de Junqueras el veu "fortíssim i preparat" però no confia que el judici sigui just

La dona d'Oriol Junqueras, Neus Bramona, ha assegurat que veu el seu marit "fortíssim i preparat" pel judici que començarà en els propers dies, però ha reconegut que no confia que el procediment judicial sigui just. "En absolut", ha dit a Catalunya Ràdio. Bramona ha reconegut que el judici se li fa "molt pesat i molt dur". "No sé si ho resistiré", ha apuntat quan se li ha preguntat si seguirà totes les sessions. En tot cas, ha indicat que ella ja es prepara per haver d'esperar fins a Estrasburg perquè Junqueras torni a casa. "Pot ser molt llarg", ha apuntat. Sobre si hagués preferit que el seu marit marxés a l'exili, ha assenyalat que ho va pensar inicialment, però s'ha mostrat convençuda del que ha fet. "Penso que va fer molt bé quedant-se aquí al costat de la gent", ha afegit.