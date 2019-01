ERC concorrerà a les europees en coalició amb el BNG i Bildu

Les forces sobiranistes BNG, EH Bildu i ERC van presentar ahir a Santiago de Compostel·la la seva coalició per a les eleccions europees Ahora Repúblicas, amb la qual volen portar a Europa «la veu de les nacions sense estat» per «frenar el feixisme» i la «repressió».

La candidatura de les organitzacions independentistes d'esquerra d'Euskadi, Galícia i Catalunya va ser presentada en un acte celebrat a la capital gallega en el qual va participar la portaveu nacional del Bloc, Ana Pontón; acompanyada per la seva companya de partit i eurodiputada, Ana Miranda; el cap de llista d'EH Bildu, Josu Juaristi; i la número dos en la candidatura d'ERC, Diana Riba.

L'encarregat d'obrir l'acte va ser l'escriptor Suso de Toro, qui la setmana passada va anunciar el seu ingrés com a militant en el Bloc Nacionalista Gallec. El dramaturg compostel·là va recordar que l'existència de «presos polítics» obliga a «rebel·lar-se davant de l'autoritarisme» i fer front a «la idea» que les nacions sense estat «no existeixen, que són insignificants».

De Toro va demanar «plantar cara» a «l'oligarquia que roba oportunitats i riquesa als ciutadans, i que té l'Estat com una propietat seva». «L'oligarquia fa servir l'Estat per perseguir la dissidència. Davant d'això, la resposta és aquesta candidatura», va asseverar l'escriptor, per després remarcar que la coalició d'ERC, Bildu i BNG no només «defensarà els interessos particulars dels bascos, els gallecs i els catalans», sinó també «els interessos de tots els ciutadans».