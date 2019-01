El jurat declara culpable el caçador que va matar dos agents rurals a Aspa

El jurat popular ha declarat culpable d'un delicte de doble assassinat Ismael Rodríguez per haver disparat mortalment als agents rurals Xavier Ribes i David Iglesias el 21 de gener del 2017 en un vedat de caça d'Aspa, a Lleida.

El jurat popular creu que el delicte d'assassinat es va fer amb traïdoria, ja que les víctimes no van poder defensar-se en el moment dels fets, tot i que considera que Rodríguez no va disparar amb la intenció d'amagar un altre possible delicte de tinença il·lícita d'armes. Així mateix, va decidir aplicar un atenuant per confessió.