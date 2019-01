L'Audiència Nacional confirma la multa de 200.000 euros imposada a Òmnium per la Gigaenquesta

La Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional ha confirmat una multa de 200.000 euros que va imposar l'Agència de Protecció de Dades (AEDP) a Òmnium Cultural per vulnerar la Llei de Protecció de Dades, en tractar dades ideològiques dels ciutadans catalans en una gran enquesta que es va fer els mesos previs a la consulta del 9 de novembre del 2014. La decisió pot ser recor-reguda davant del Tribunal Suprem. El tribunal rebutja el recurs que va presentar Òmnium contra la sanció perquè considera provat que van tractar dades personals d'ideologia i que eren unes dades sensibles o especialment qualificades que requereixen reforçar la prestació del consentiment del seu titular per ser objecte de tractament. Els fets ara analitzats es remunten als mesos d'octubre i novembre del 2014, quan les entitats ANC i Òmnium van promoure la campanya «Ara és l'Hora» per fer una enquesta que van anomenar Gigaenquesta en tot l'àmbit de Catalunya i que afectava 3 milions de domicilis.

A les enquestes apareixien, a més, anotacions a mà amb «el número de portes que no obren, o que no volen fer l'enquesta, a més de la llista d'edificis a visitar, car-rer, número i total de portes».

També van recollir anotacions referents a cadascun dels habitatges visitats amb indicacions concretes «no anirà a votar, no és legal, no interessa, no vol atendre, no obren, no volen fer-la».