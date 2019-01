Espanya reconeixerà Guaidó com a president de Veneçuela si Maduro no convoca eleccions en vuit dies

Espanya reconeixerà Juan Guaidó com a president de Veneçuela si l'actual president, Nicolas Maduro, no convoca "eleccions lliures, transparents i democràtiques" en un màxim de vuit dies. Segons ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, en una compareixença des de la Moncloa, Guaidó, com a president de l'Assemblea veneçolana, és la "persona que ha de liderar la transició" al país llatinoamericà.

"No busquem posar o treure governs a Veneçuela, volem democràcia i eleccions lliures", ha dit Sánchez, que ha destacat la "responsabilitat" de l'Estat espanyol i el seu rol dins de la Unió Europea, per buscar una "transició" a Veneçuela.

"Si en el termini de vuit dies no hi ha la convocatòries d'unes eleccions justes, lliures i transparents, Espanya reconeixerà Juan Guaidó com a president de Veneçuela", ha dit Sánchez.

Segons el president espanyol, Madrid i la Unió Europea volen un govern a Caracas que "representi de forma veraç" el poble veneçolà.

Si Espanya finalment reconeix Guaidó, es convertiria en el primer estat de la UE en fer-ho, després dels reconeixements dels Estats Units, el Canadà o països llatinoamericans Brasil, l'Argentina o l'Equador.