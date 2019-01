Troben el cos sense vida de Julen

El cos sense vida de Julen, el nen de dos anys que va caure en un pou el passat diumenge 13 de gener al municipi malagueny de Totalán ha estat trobat la matinada d'aquest dissabte, segons han confirmat fonts de Subdelegació del govern. La troballa s'ha produït a primera hora de la matinada, quan els equips de rescat han accedit al punt del pou on es buscava a Julen i han localitzat el cos.



Així, una vegada que els equips de rescat han accedit al punt del pou on es buscava a Julen i s'ha localitzat el cos sense vida del petit s'ha activat la comissió judicial, que es farà càrrec de les restes del menor. .



"Desgraciadament a la 1.25 hores d'aquesta matinada, els equips de rescat han accedit al punt del pou on es buscava a Julen i han localitzat el cos sense vida del petit. S'ha activat la comissió judicial. Els meus condols i condol a la família" , ha assenyalat el delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en xarxes socials.



El president el Govern, Pedro Sánchez, ha expressat el seu condol per la troballa del nen sense vida al pou de Totalán.





Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 26 de enero de 2019

El rescat, en el que han col·laborat des del primer dia un operatiu de més de 300 efectius, ha durat des de que el passat 13 de gener es rebés l'avís de caiguda d'un menor per un forat de 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat a la zona coneguda com Dolmen del Turó de la Corona d'aquesta localitat malaguenya.El nen, que estava amb uns familiars en una finca, va caure en un orifici de prospecció per buscar aigua de petit diàmetre però gran profunditat. Des de llavors es va activar un operatiu per rescatar-lo format per efectius de diferents cossos que han estat treballant al lloc dia, tarda i nit sense descans i fent front a les grans dificultats tècniques que s'han anat trobant, especialment per la duresa del terreny.