El TSJC imposa més hores de castellà a tres escoles catalanes

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a tres centres educatius de Barcelona i Tarragona que imparteixin el 25% de matèries en castellà davant la denúncia de sis famílies que no accepten el model d'immersió lingüística, segons va anunciar l'Asociación para una Escuela Bilingüe (AEB). La sala ordena mesures cautelars mentre no pren una decisió definitiva sobre la qüestió. El tribunal demana als equips directius dels tres centres implementar les mesures en el termini d'un mes, així com a preservar la identitat i la intimitat dels demandants. El text adverteix que, a banda de les assignatures de castellà, se n'han d'impartir en aquesta llengua altres de troncals.

El 25% establert es tradueix, segons els càlculs del TSJC, en «6,25 hores setmanals de presència del castellà», segons s'indica a les resolucions.