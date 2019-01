Els VTC es reuneixen amb la Generalitat però mantenen les mobilitzacions

Els treballadors de vehicles de transport amb conductor (VTC) es van reunir ahir amb la Generalitat després de manifestar-se a Barcelona per protestar contra el decret que prepara el Govern per restringir l'activitat del sector, i de moment mantindran les mobilitzacions a la ciutat. Centenars de treballadors de VTC es van manifestar a Barcelona, sense interrompre el trànsit, desplaçant-se de la plaça de Francesc Macià fins a la de Sant Jaume, per demanar diàleg a l'Ajuntament de la ciutat i al Govern català. Representants del sector es van trobar amb el cap de gabinet de la consellera de Presidència, Jordi Cabrafiga, a qui van traslladar el seu rebuig al decret que se signarà dimarts.