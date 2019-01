Barcelona guanya un projecte europeu sobre envelliment

Barcelona i set ciutats més han guanyat un projecte europeu per estudiar quines són les polítiques més efectives per adaptar-se a l'envelliment progressiu de la societat. La iniciativa, en el marc del projecte ESPON 2020, té un pressupost de 270.000 euros i una durada prevista d'un any. Les altres ciutats participants són Manchester, Oslo, Amsterdam, Göteborg, Saragossa, Hengelo i Nantes. Una de cada quatre persones a la UE ja té més de 65 anys, i això augmentarà en el futur. Aquest envelliment progressiu té implicacions econòmiques en el mercat laboral i les pensions, i també costos sanitaris i socials. El projecte identificarà els reptes compartits, els factors d'èxit i els millors exemples, i elaborarà una guia pràctica amb recomanacions.