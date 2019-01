Un centenar d'antifeixistes protesten contra una manifestació franquista

Més de cent persones van concentrar-se ahir a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per rebutjar la manifestació convocada per celebrar els 80 anys de l'ocupació franquista de Barcelona, una marxa en què van participar una vintena de participants.

Amb el lema «Recuperemos España», els ultres van sortir de la plaça d'Urquinaona per la Via Laietana en direcció a la plaça de Sant Jaume escortats per Mossos d'Esquadra.

Tretze furgonetes policials amb un centenar d'agents eren a la plaça de Sant Jaume, on amb una línia d'uniformats entre la porta de l'Ajuntament de Barcelona i la del Palau de la Generalitat impedien el pas d'una banda de la plaça a l'altra.

Finalment, els manifestants van passar de llarg el carrer de Jaume I i van arribar a la plaça d'Antonio López, on van fer un parlament. Els antifeixistes van anar-los a buscar, però una línia policial va evitar que s'hi acostessin.

Els antifeixistes, encapçalats per una pancarta amb el lema «Governi qui governi, som ingovernables», van esperar-se al davant dels agents fins que els ultres convocats pel Frente Nacional Identitario van anar-se'n de la plaça d'António López.