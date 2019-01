Cs denuncia Torroella de Montgrí per no deixar-los posar una carpa al carrer

Ciutadans va presentar ahir un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per haver-los denegat el permís d'instal·lar una carpa a la via pública, un fet que valoren com «una vulneració de drets fonamentals».

La formació tenia previst celebrar una trobada amb els membres de l'agrupació municipal i posar un punt d'informació a la via pública. El portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va denunciar «arbitrarietat» en la decisió del consistori que, segons va dir, sí que ha permès ocupar la via «a altres formacions polítiques».

Membres del partit van visitar el municipi ahir al matí i van ser increpats per un centenar de persones de moviments antifeixistes que van intentar evitar l'acte. Un regidor de Blanes d'aquesta formació va acabar amb una ferida al nas pel llançament d'una llauna. «Avui els intolerants s'han concentrat per fer-nos fora del poble i que alguns dels conciutadans se sentin estranys», va lamentar Carrizosa.