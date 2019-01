L'autòpsia determina que Julen va morir després de diversos politraumatismes

L'autòpsia feta ahir a Julen, el nen de dos anys trobat sense vida ahir a la matinada després de caure en un pou al municipi malagueny de Totalán, revela que el cos del nen presenta politraumatismes. Així ho van explicar ahir fonts pròximes a la investigació.

L'autòpsia preliminar va determinar que el cos del petit té politraumatismes i ferides compatibles amb una caiguda pel pou de tan sols 25 centímetres de diàmetre. Altres fonts pròximes al cas van indicar que el petit presentava un traumatisme al cap. Així mateix, van precisar que la mort s'hauria produït en hores pròximes a la caiguda al pou el 13 de gener, que va ser quan es va activar l'alerta per al rescat del nen.



Una caiguda «ràpida»

Aquest examen va ser dut a terme per diversos forenses a l'Institut de Medicina Legal (IML), situat a la Ciutat de la Justícia de Màlaga, des d'ahir a 2/4 de 9 del matí. A més de l'autòpsia, al cos del petit se li van fer algunes proves mèdiques prèvies.

El delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, va informar ahir que totes les investigacions seran realitzades pel Jutjat d'Instrucció número 9 de Màlaga, que té obertes unes diligències arran de la desaparició del nen.

Va indicar que la posició del cos del petit «fa determinar que la caiguda va ser lliure i ràpida fins a la cota on se'l va trobar», que van ser uns 71 metres. Així mateix, va dir que després de la caiguda al pou el nen va topar amb el terra i «per sobre també tenia un tap». A més, va afegir que l'aire que pogués existir era el que hi havia entre els peus i el cap del petit. Sobre la causa del tap, va assenyalar que «hi ha diverses teories però cap amb certesa». Va dir que hi ha diverses tesis com que en la mateixa caiguda anés acumulant sorra, ja que, eren parets «molt imperfectes i sorrenques»; i va precisar, no obstant això, que s'ha d'investigar.

En roda de premsa, va destacar que tot el disseny es va fer de manera urgent i en poques hores, a més de que tots els treballs que s'han dut a terme estaven basats en una tesi: «Julen era al pou». «Tot el disseny realitzat aquests dies anava encaminat a arribar al més aviat possible a Julen a la cota del pou on efectivament s'ha trobat, i, a més, fer-ho amb urgència, però també amb molta delicadesa».

A les 01:25 hores de dissabte, l'operatiu de rescat va trobar Julen, malauradament sense vida. Va ser trobat pels dos miners que en aquell moment feien els torns, que anaven acompanyats per un guàrdia civil del grup de muntanya.



Comença la investigació

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va destacar ahir la «tasca d'enginyeria humanitària» que s'ha portat a terme en les tasques de rescat de Julen, en què «centenars de persones s'han coordinat perfectament», i ara es trasllada a la Guàrdia Civil la investigació que aclarirà el succés.

En una compareixença a la seu del ministeri, el ministre va fer ressaltar que «s'ha fet tot el que humanament i tècnicament ha estat possible per salvar» el nen, en una operació de rescat «enormement complexa des d'un punt de vista tècnic» i que s'ha desenvolupat «contra rellotge».

Segons va avançar el ministre, la Guàrdia Civil s'encarregarà ara de la investigació que determinarà les circumstàncies d'aquest «tràgic» succés, i va demanar que se'ls deixi treballar «amb la mateixa coordinació amb la qual s'ha fet el rescat». Per això, Grande-Marlaska va instar a no fer presumpcions sobre les causes del succés i va expressar la seva solidaritat amb els familiars, i va demanar respecte tant per a la família de Julen com per a la investigació judicial. Així, la Guàrdia Civil seguirà les indicacions del jutjat competent en aquest assumpte, i els correspon la decisió final sobre els fets que van causar l'accident i el seu desenllaç per mitjà de l'autòpsia.