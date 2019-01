Un projecte que neix amb data de caducitat

? La Crida va constituir-se ahir amb data de caducitat: afirma que es crea per un context d'excepcionalitat i assegura que es dissoldrà com a moviment polític «una vegada aconseguida la instauració de la república catalana». El document també analitza que «la falta d'unitat i sobretot de confiança entre els partits sobiranistes està en l'origen» d'algunes decisions estratègiques del procés sobiranista que no han acabat reeixint. Davant d'aquest escenari, la Crida planteja recuperar la unitat no només en la decisions estratègiques que prengui l'independentisme, sinó també en les eleccions.