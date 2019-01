Torra i Puigdemont reclamen la unitat sobiranista per assolir la independència

Els presidents de la Generalitat Quim Torra i Carles Puigdemont

van reclamar «unitat» en les seves respectives intervencions en l'acte de clausura del congrés constituent de la Crida Nacional per la República.

Així, Torra va fer una crida a Ernest Maragall, Joaquim Forn, Fer-ran Mascarell i Jordi Graupera, tots alcaldables per Barcelona, a unir-se en una sola llista sobiranista a les eleccions municipals del maig.

Torra també va instar els catalans a seguir mobilitzant-se «fins a les últimes conseqüències, sempre de manera democràtica i pacífica». Segons Torra, «com més amenaces» dirigeixin a l'independentisme, «més unitat, llibertat i república», que és segons el seu parer la «fórmula perfecta» que ja es va aplicar l'1-O.

L'endemà que l'ANC difongués un vídeo en el qual renya severament el Govern «autonomista» per «incomplir» les seves promeses en relació amb el procés independentista, Torra va reivindicar la feina del seu executiu i va assegurar que s'estan «deixant la pell cada dia per fer la república».

Replicant alguns dels retrets llançats per l'ANC, va recalcar que el Govern ja està «recuperant les lleis socials» que va tombar el Tribunal Constitucional i va destacar la tasca dels consellers de JxCat en un context d'una «conflictivitat immensa».



Puigdemont, des de Waterloo

Per la seva part, l'impulsor de la Crida Nacional per la República, Carles Puigdemont, va remarcar ahir que el nou moviment independentista neix per promulgar la unitat del sobiranisme, sense la qual, va advertir, «s'allunyarà la victòria definitiva» de la independència de Catalunya, en la seva intervenció pe videoconferència des de Waterloo en la clausura del congrés.

Els 2.200 congressistes van rebre l'expresident al crit de «Puigdemont, el nostre president», una de les proclames més repetides al llarg de l'acte de clausura del congrés.