El capellà de Vilobí d'Onyar va abusar d'un grup de menors durant 30 anys

El que va ser rector del municipi de Vilobí d'Onyar (Selva) en la dècada dels 60, 70 i 80 va abusar sexualment de diversos menors durant més de trenta anys, segons han relatat algunes de les víctimes al diari Ara. El diari, que durant un any ha investigat aquests casos, assegura que es van posar en coneixement del bisbat de Girona, encara que «ningú va fer res». El capellà, conegut com mossèn Tomàs, va arribar al poble l'any 1967 procedent de l'Escala (Alt Empordà) i aquell mateix any van començar a produir-se els abusos a menors amb els quals estava en contacte. El capellà, vinculat durant 30 anys a un col·legi de l'Opus, va muntar un casal d'estiu, va construir un gimnàs al costat de l'església i va permetre que els joves juguessin al futbolí que tenia a la casa rectoral, de manera que cada dia estava a prop de nens.

El diari Ara ha aconseguit posar-se en contacte amb mossèn Tomàs, que en un primer moment va admetre els abusos i va demanar perdó a les víctimes, encara que en una segona conversa va negar els fets. Després que ahir es donessin a conèixer els fets, el bisbat de Girona va explicar que avui hi ha prevista una reunió en la qual es decidirà si es prenen accions i si s'investiga el mossèn.