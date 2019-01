Càritas de Barcelona ha atès un total d'1,5 milions de persones en 75 anys

Càritas Diocesana de Barcelona ha atès 1,5 milions de persones al llarg dels seus 75 anys de vida, segons va indicar ahir aquesta entitat en l'acte commemoratiu del seu aniversari, celebrat amb una eucaristia a la basílica de la Sagrada Família.

Unes 3.000 persones van assistir a la Basílica de la Sagrada Família per commemorar el 75è aniversari de Càritas Diocesana de Barcelona, que va ser la primera Càritas de Catalunya i d'arreu de l'Estat espanyol i es va constituir el 28 de gener de 1944 com a Secretariat General Diocesà de Beneficència Cristiana.

L'acte commemoratiu va incloure una eucaristia en presència del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. La majoria dels assistents eren socis, donants, capellans, i persones contractades per Càritas als llarg d'aquests 75 anys d'existència. Només l'any passat, van estar vinculats a l'entitat 160 professionals, 235 persones externes i 2.500 voluntaris.

Segons indiquen les dades facilitades per l'entitat als mitjans de comunicació, durant aquests 75 anys, Càritas ha atès prop d'1,5 milions de persones, i només en l'any 2017 van ser 23.000 les persones que van tenir el suport d'aquesta organització humanitària vinculada a l'Església Catòlica.



Anys de vida i de lluita

El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, va destacar ahir que «són 75 anys de vida, de lluita, de denúncia de les causes que provoquen desigualtat, de defensa de les situacions d'injustícia social, de patir amb les persones que acompanyem, de sensibilitzar la societat perquè més persones vulguin canviar el món amb els reptes que se'ns plantegen en aquest tercer mil·lenni».

Busquets va situar la manca d'habitatge com la necessitat més bàsica no resolta, que considera que «només» es resoldrà amb «la coordinació i la col·laboració de les tres administracions, la local, l'autonòmica i la central». Busquets va dir que fan falta més diners per fer polítiques d'habitatge. «Mentrestant les entitats farem el que podrem, que és acompanyar i pal·liar en la mesura del possible», va exposar Busquets va explicar que si bé els arriben peticions de tot tipus, actualment considera que «la necessitat més bàsica és la manca d'habitatge» perquè sense això les altres ajudes «perden eficàcia». Segons l'Oficina Estadística de la Unió Europea «les polítiques de suport a l'habitatge de l'estat espanyol són de les més baixes», ja que se situen en «el 20% de la mitjana europea», va recordar Busquets.

El director de l'entitat ha explicat que la xifra de persones ateses l'any passat i aquest sembla que s'estabilitza. No obstant, enguany han detectat un increment del 6% del nombre de les famílies ateses.

En el transcurs de l'acte commemoratiu, Càritas va donar a conèixer l'anunci de campanya Tots tenim un àngel, creat per l'agència de publicitat Ogilvy Barcelona, i que s'emetrà en diferents mitjans de comunicació.