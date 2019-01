Centenars de persones rebutgen la lgtbifòbia a Barcelona davant del centre atacat per ultres

Centenars de persones, un miler segons l'Ajuntament, s'han concentrat aquest dilluns al vespre davant del Centre LGTBI de Barcelona, al barri de Sant Antoni, que aquest diumenge de matinada va ser atacat per diversos ultradretans. Veïns i entitats del barri han mostrat el seu suport a l'equipament, i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha assegurat que "la minoria covarda" de l'atac pagarà els seus actes davant la justícia i una "Barcelona oberta i de tothom". La consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha remarcat que els missatges d'amor damunt les pintades intolerants.

Ada Colau ha afirmat que "accions com aquesta no poden quedar impunes" i el consistori farà "el que calgui contra les agressions feixistes i d'odi". "Actes com aquest no poden quedar així. Ens agredeixen a tots perquè Barcelona és una ciutat democràtica i oberta on tothom pot estimar a qui vulgui i ser com vulgui, una ciutat on no es poden permetre atacs d'una minoria covarda", ha afirmat. "No hi ha més normalitat que la diversitat", ha reblat després d'agrair l'esforç i valentia de les "entitats que lluiten dia a dia pels drets, uns drets que ens ha costat molt aconseguir". L'alcaldessa diu que l'atac demostra que el centre és imprescindible.

L'alcaldessa ha volgut remarcar la resposta ciutadana i ha instat els veïns a defensar el centre i a omplir-lo d'activitats i alegria, que pertany a tota la ciutat. "No tindrem por, no ens contagiaran el seu odi", ha dit. "Barcelona és una ciutat antifeixista, defensem l'amor i la vida; amb molt d'orgull, ni un pas enrere", ha rematat.

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, que ha aplaudit efusivament el discurs de Colau, ha volgut mostrar la "fermesa" de la Generalitat contra el "ressorgiment del feixisme" i la seva unitat amb l'Ajuntament de Barcelona en aquesta lluita. Artadi ha qualificat d'"autoodi social" les pintades i vidres trencats del Centre LGTBI, i ha volgut destacar la resposta ciutadana i de barri amb els "missatges d'amor sobre els missatges d'intolerància".

Joaquim Roqueta, de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, ha destacat que el centre està obert a tothom i pertany a tots els barris de Barcelona. A més, ha dit que el local no es mourà del lloc i que l'atac ha servit per demostrar el valor de la ciutadania amb la seva resposta.

Pep Sala, president de l'Associació de Veïns de Sant Antoni, ha parlat en nom de la majoria d'entitats del barri, un barri que ha dit que volen que sigui "inclusiu, divers, sense odi, violència ni intolerància", i ha condemnat un "atac covard i menyspreable que demostra incultura". Les entitats estan preparant un cartell unitari de suport al centre.

La concentració, convocada per la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, ha servit per mostrar un fort rebuig sobre els fets i refermar el compromís de la ciutat de Barcelona amb la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI, així com la voluntat de seguir treballant conjuntament per fer d'aquest nou equipament municipal l'espai de referència sobre diversitat sexual i de gènere a Barcelona.

L'acte ha comptat amb l'actuació dels castellers del barri, que han fet tres pilars i han desplegat banderes LGTBI, i cantaires de diverses corals que han fet ballar i cantar bona part dels assistents, inclosa l'alcaldessa.