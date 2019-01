Detenen un jove per assassinar els seus pares i la seva xicota als Estats Units

Les autoritats van arrestar a Richmond (Virgínia) el jove Dakota Theriot després d'assassinar els seus pares, la seva xicota i dos familiars d'aquesta en sengles fets ocorreguts a localitats de Louisiana. Les autoritats van explicar que Theriot, de 21 anys, és el principal sospitós de la mort de tres persones en un habitatge de Livingston Parish, entre elles Summer Ernest, una jove de 20 anys amb la que mantenia una relació. Les altres víctimes mortals van ser identificades com el pare de la jove, Billy Ernest, de 48 anys, i el seu germà, Tanner Ernest, de 17 anys. La policia pensa que Theriot estava vivint amb la família de Summer Ernest i els va matar. Més tard, el jove va disparar contra els seus pares, Keith i Elizabeth Theriot, al seu habitatge a Louisiana, d'on va fugir en el vehicle d'aquests. Tot i el que els pares van ser traslladats a Baton Rouge per via àrea, finalment van morir.