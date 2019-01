Protesta ultradretana a Auschwitz en l'aniversari de l'alliberament

Desenes de simpatitzants de la ultradreta nacionalista polonesa es van concentrar davant del camp de concentració nazi d'Auschwitz convocats pel Moviment per la Independència Polonesa per protestar coincidint amb el 74è aniversari del seu alliberament per tropes soviètiques. La protesta va coincidir en el temps, però no en l'espai amb l'acte oficial, en què van participar el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, i altres alts càrrecs per recordar aquesta data assenyalada que s'ha convertit a més en el Dia Internacional de Record de les Víctimes de l'Holocaust. A la cerimònia hi van participar, com cada any, alguns dels supervivents del camp de concentració. Mentrestant, els ultradretans van dipositar una corona de flors, van cantar l'himne nacional polonès i van exhibir banderes poloneses, algunes de les quals portaven imprès el lema Holocaust Polonès.