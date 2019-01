Troben mort en un pou un home que passejava el gos a Màlaga

La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la mort de Juan Antonio Santamaría, un veí de Villanueva del Trabuco (Màlaga) el cos del qual ha estat localitzat la matinada d'aquest dilluns al fons d'un pou d'aigua en una zona coneguda com el sender dels Cien Caños. Segons fonts pròximes al cas, explica La Opinión de Málaga, al mort, d'uns 45 anys i molt conegut al poble, se'l buscava des de la nit de diumenge, ja que va sortir del seu domicili al migdia per passejar amb el seu gos i mai va tornar a casa, localitzada a la zona nord del poble. La seva mascota també ha estat trobada morta al pou.

Passades les 23:00 hores, la seva família es va preocupar i va donar la veu d'alarma al servei d'Emergències 112, que va traslladar la desaparició a la Guàrdia Civil, i els agents van coordinar la recerca del veí. Alguns testimonis van declarar que van veure'l cap a les 16:00 hores de la tarda entre el poble i el paratge en el qual finalment va ser localitzat el seu cadàver.

Finalment, el dispositiu de recerca activat per trobar-lo va finalitzar de matinada en un pou localitzat en el Sender dels Cien Caños, on van trobar els cossos sense vida de Juan Antonio i del seu gos. Les fonts han indicat que al costat del lloc hi van trobar la roba del mort i la corretja de la seva mascota. Pel que sembla, al costat del pou, d'almenys dos metres de profunditat i amb un mur perimetral d'un metre sobre la superfície, hi havia un forat pel qual també s'accedeix al fons, de manera que una de les hipòtesis que s'estudien és que el gos s'hi colés, caigués a l'aigua i que el seu amo s'introduís al pou en un intent per rescatar-lo. En no poder-ne sortir, tots dos haurien mort ofegats.



Consternats

L'alcalde de Villanueva del Trabuco, José María García, ha assegurat a La Opinión de Málaga que Juan Antonio era un veí molt conegut en aquest poble de poc més de 5.000 habitants i que tots els veïns estaven consternats per la notícia. «Demanem respecte a la investigació que ja s'està desenvolupant per conèixer què ha passat i que a més es dóna a pocs dies del que va passar amb el petit Julen», va assegurar el regidor. García va confirmar que el mort era amant de la natura i el senderisme i que coneixia i gaudia de les rutes que hi ha per aquesta localitat de la comarca d'Antequera en què a més treballava en tasques relacionades amb l'olivar. «Vam enviar les nostres més sentides condolences a la família i estem fins i tot assumint la notícia», va afegir l'alcalde.