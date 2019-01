Els veïns responen a l'atac al centre LGTBI amb missatges de suport

Desenes de veïns van respondre de forma espontània a l'atac que ahir a la matinada va rebre el centre LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, situat al carrer del Comte Borrell, al barri de Sant Antoni de Barcelona.

Utilitzant papers de colors tipus post-it, més de mig centenar de persones van enganxar missatges de rebuig a l'atac i en defensa de les llibertats sexuals. «Som un barri gay friendly», «Stop homofòbia», «Aquest lloc és necessari», «Prou», «Tolerància» o «No esteu sols» són alguns dels missatges que es poden llegir a l'exterior del centre LGTBI, que dissabte al matí va aparèixer ple d'amenaces de mort contra el col·lectiu.

Al llarg de la tarda, un degoteig constant de ciutadans va sumar-se a la iniciativa utilitzant els post-its i retoladors que hi havia a l'entrada de la seu. L'accés al centre estava vigilat per un agent de seguretat perquè la porta va quedar malmesa per l'atac.

Avui a 2/4 de 7 la plataforma LGTBI.Cat i l'Ajuntament de Barcelona han convocat un acte de rebuig a l'atac a les portes del centre.



Denúncia de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Barcelona denunciarà l'atac davant la Fiscalia especialitzada en delictes d'odi i discriminació. «Rebem una amenaça de mort de grups feixistes. Això no és una gamberrada, sinó un tema seriós que volem portar fins la fiscalia perquè aquesta és una ciutat que celebra amb orgull la seva diversitat i no volem que aquests missatges no tinguin una resposta contundent», va explicar ahir la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez.